Впервые показана советская ядерная «кнопка»

Устройство продемонстрировал ведущий «Военной приёмки». Первое, на что он обратил внимание, — это цвет кнопки «пуск». Она оказалась белой. Также ведущий рассказал об одной из составляющих чемоданчика — флеш-карте, которая индивидуальна. «И это один из тех ключей, которые закладываются», — добавил эксперт.

Больше подробностей он раскрывать не стал и отметил, что это первый случай на телевидении, когда чемодан разрешают показать в раскрытом виде. Устройство, как сообщается, находилось у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим.