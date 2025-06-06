Впервые полностью электрический самолёт совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка

Опубликовано 06 июня 2025, 15:411 мин.
Впервые полностью электрический самолёт совершил посадку в аэропорту Нью-ЙоркаДостижение
Американская Beta Technologies впервые в истории посадила полностью электрический самолёт в нью-йоркском аэропорту. Прототип Alia CX300 прилетел в аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) после 45-минутного рейса с четырьмя пассажирами, включая глав компаний Blade Air Mobility и Republic Airways. Полёт стартовал с аэропорта Ист-Хэмптон на Лонг-Айленде.
© Beta Technologies
По словам разработчиков, энергия на весь полёт стоила всего $ 7, в то время как вертолёт на такое же расстояние потратил бы топлива примерно на $ 160. Самолёт развивал скорость около 250 км/ч.
Компания Beta работает над двумя версиями самолёта: обычной (CX300) и вертикального взлёта и посадки (Alia 250). Получить сертификацию они планируют к концу 2025 года.
Крупные авиакомпании, такие как Republic Airways, уже проявляют интерес к покупке электросамолётов. В будущем они могут использоваться для коротких рейсов между городами и аэропортами.