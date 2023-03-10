Впервые с 1987 года: виниловые пластинки обошли по продажам CD-диски

В 2022 году было продано 41 миллион виниловых пластинок против 33 миллионов CD. Аналитики отметили, что продажи виниловых пластинок постоянно росли в последние 16 лет. В настоящее время на их долю приходится 71% всех доходов от продажи физических носителей музыки.