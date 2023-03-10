Впервые с 1987 года: виниловые пластинки обошли по продажам CD-диски

16:00, 10 марта 2023
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Впервые с 1987 года: виниловые пластинки обошли по продажам CD-дискиВ США и Великобритании
Похоже, что винил переживает серьёзное возрождение в мейнстримной музыке. Согласно ежегодному отчёту Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), продажи виниловых пластинок в США в прошлом году превысили продажи компакт-дисков впервые с 1987 года.
Фото: Unsplash
В 2022 году было продано 41 миллион виниловых пластинок против 33 миллионов CD. Аналитики отметили, что продажи виниловых пластинок постоянно росли в последние 16 лет. В настоящее время на их долю приходится 71% всех доходов от продажи физических носителей музыки.
RIAA
RIAA не первая, кто утверждает, что винил превзошёл CD. Ранее в этом году Ассоциация розничных продавцов развлечений (ERA) сообщила о том же тренде в Великобритании.