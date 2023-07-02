Впервые с с 1983 года акции технологических компаний показали лучшее полугодие

После сложного 2022 года, когда стоимость Nasdaq значительно снизилась, курс компаний переключился на сокращение расходов и большую эффективность. Такие технологические гиганты, как Alphabet (Google), Meta* и Amazon, провели массовые увольнения, что привело к повышению прибыли и более реалистичному прогнозу роста.

Компании, испытывавшие трудности в прошлом году, такие как Tesla, в 2023 году выросли в цене более чем в два раза. Компания Nvidia, производитель микросхем, выигравший от бума ИИ, пережила удивительный рост стоимости акций на 190%, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 1 трлн долларов. Эксперты ожидают дальнейшего доминирования технологий, особенно в области ИИ.

Компания Apple, хотя и не переживает такого резкого роста, в этом году стоимость ее акций увеличилась на 50%, в результате чего ее рыночная стоимость достигла рекордных 3 трлн долларов.

В статье подчеркивается, что в последний раз, когда у Nasdaq было такое сильное первое полугодие, Apple продвигала свой ПК Lisa, IBM была самой дорогой технологической компанией в США, а Марк Цукерберг еще не родился.

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