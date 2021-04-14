Наука и технологии
Сегодня в 21:08
Впервые создана «паучья музыка»
Из колебаний паутины
Учёные из Массачусетского технологического института представили «паучью музыку». Они преобразовали колебания паутины в мелодию.
Учёные создали 3D-скан паутины, а затем преобразовали полученные структуры в музыку. По сути, каждой паучьей нити задали свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».
Исследователи объяснили, что пауки живут в окружении вибрирующих струн. Они плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации.
Послушать получившуюся музыку можно в этом видео:
Сама музыка звучит немного запутанно и беспорядочно. Учёные намерены использовать её, чтобы попробовать управлять поведением пауков. «Теперь мы пытаемся сгенерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке пауков», — отметили учёные.