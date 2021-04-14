Впервые создана «паучья музыка»

Учёные создали 3D-скан паутины, а затем преобразовали полученные структуры в музыку. По сути, каждой паучьей нити задали свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».

Исследователи объяснили, что пауки живут в окружении вибрирующих струн. Они плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации.

Послушать получившуюся музыку можно в этом видео: