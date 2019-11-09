Впервые в истории пенис сохранил все функции после пересадки

Операцию проводили на молодом американском солдате, который потерял половые органы и ноги после взрыва. Целыми остались лишь 1,5 сантиметра пениса с фрагментами уретры. К счастью, у пациента также сохранились артерии брюшной полости и малого таза. Именно они снабжают кровью пересаженные ткани.

Пациент прошёл полный курс терапии, чтобы избежать отторжения донорских органов. На сегодняшний день пенис восстановил чувствительность, мужчина может мочиться, не имеет проблем с эрекцией и даже чувствует оргазмы. Сам пациент доволен трансплантацией и говорит, что она улучшила ему самооценку.