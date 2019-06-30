Впервые в истории вину убийцы доказали с помощью ДНК-теста его родственников

Мужчину обвинили в убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах. Он совершил преступление ещё в 1987 году, и, соответственно, никаких свежих улик следствие не имело. У специалистов были только образец спермы, извлечённый из тела убитой женщины, и отпечаток ладони, снятый с места происшествия.

Спустя больше тридцати лет после преступления, следствие вдруг обнаружило в базе ДНК GEDMatch профили двоюродных братьев убийцы. Затем экспертам удалось найти родителей преступника, а у них оказался только один сын. Сомнений быть не могло. Мужчину отыскали, сняли у него отпечаток ладони и сопоставили с тем, что был найден на месте происшествия. Отпечатки совпали.

Этих доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес обвинительное решение по делу.