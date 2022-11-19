"Впервые в медицинской практике": в России научились воссоздавать части конечностей после ранений

Принцип работы нового метода таков: имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, после чего он заполняется фрагментами костных тканей (они берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого). Эта же технология позволяет восстанавливать суставы, мышцы и ткани пациента, вплоть до кожи.

В госпитале Бурденко Минобороны РФ заявили, что несколько человек уже прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу. Стоит отметить, что, по словам заместителя начальника госпиталя по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня, таких операций в мире сегодня не делает никто.