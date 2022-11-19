Наука и технологии
10:22, 19 ноября 2022
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"Впервые в медицинской практике": в России научились воссоздавать части конечностей после ранений

Такого сегодня больше никто не делает

В России силами военврачей разработан новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений. Этот способ также позволяет эффективно воссоздать кости раненого. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Впервые в медицинской практике": в России научились воссоздавать части конечностей после ранений

Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего

Минобороны РФ

Принцип работы нового метода таков: имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, после чего он заполняется фрагментами костных тканей (они берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого). Эта же технология позволяет восстанавливать суставы, мышцы и ткани пациента, вплоть до кожи.

В госпитале Бурденко Минобороны РФ заявили, что несколько человек уже прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу. Стоит отметить, что, по словам заместителя начальника госпиталя по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня, таких операций в мире сегодня не делает никто.

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