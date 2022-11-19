"Впервые в медицинской практике": в России научились воссоздавать части конечностей после ранений

"Впервые в медицинской практике": в России научились воссоздавать части конечностей после раненийТакого сегодня больше никто не делает
В России силами военврачей разработан новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений. Этот способ также позволяет эффективно воссоздать кости раненого. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего
Принцип работы нового метода таков: имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, после чего он заполняется фрагментами костных тканей (они берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого). Эта же технология позволяет восстанавливать суставы, мышцы и ткани пациента, вплоть до кожи.
В госпитале Бурденко Минобороны РФ заявили, что несколько человек уже прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу. Стоит отметить, что, по словам заместителя начальника госпиталя по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня, таких операций в мире сегодня не делает никто.