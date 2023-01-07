Впервые в мире ИИ-адвокат выйдет на работу с реальным делом

В новом проекте компания DoNotPay, занимающаяся обучением искусственного интеллекта, заявила, что ее программа сможет защитить дело о превышении скорости, которое должно быть рассмотрено в американском суде в феврале 2023 года. Личность человека и здание суда, где будет все происходить, не разглашаются.

Поскольку это первое подобное дело, DoNotPay готова оплатить штраф, если совет ИИ не поможет клиенту. Законно ли это? Ну, гендиректор компании Джошуа Браудер рассказал New Scientist, что компания нашла суд, в котором прослушивание через наушник соответствует правилам.