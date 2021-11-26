Впервые за 10 лет заработал уникальный советский телескоп

У РОТ-54/2.6 есть полусферическое неподвижное зеркало диаметром 54 метра и подвижное фокусирующее зеркало диаметром 2,6 метра. Телескоп обладает высокой разрешающей способностью при работе с сигналами в нескольких узких диапазонах длин волн. Его построили в 1985 году. В 2012 году проект остановили. Телескопу требовалась модернизация.

Сейчас же на инструменте провели два теста. Во время первого телескоп записывал суточный обзор неба в радиодиапазоне, а во время второго — наблюдал кусок неба, где находится радиоисточник в созвездии Лебедь.

После проверок учёные пришли к выводу, что РОТ-54/2.6 даже в таком состоянии можно использовать. Тем не менее научно-технический комплекс Научного центра Арагаца требует реставрации. Пока непонятно, получат ли учёные необходимые средства.