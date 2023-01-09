Впервые за десятилетия: Samsung обогнала IBM по количеству патентов

11:00, 09 января 2023
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Впервые за десятилетия: Samsung обогнала IBM по количеству патентовУ южнокорейской компании изменилась стратегия
Впервые за почти три десятилетия корпорация International Business Machines Corp., широко известная как IBM, уступила первое место по количеству зарегистрированных в США патентов Samsung
Фото: Unsplash
Сообщается, что в 2022 году Samsung Electronics зарегистрировала в США 8513 патентов на изобретения. LG Electronics также добилась увеличения количества патентов на 5% до 4580, что поставило её на третье место в списке. IBM, с другой стороны, опустилась на вторую позицию с 4743 патентами, зарегистрированными в 2022 году. Это на 44% меньше, чем в предыдущем году.
Samsung уже несколько лет занимает второе место по количеству зарегистрированных патентов. Это снижение отражает изменение стратегии, начавшееся в 2020 году.