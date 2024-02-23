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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 21:00
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Впервые за семь лет на Солнце зафиксировали две мощные вспышки подряд

Редкое событие и возможный пик активности
22 февраля 2024 года на Солнце произошло два подряд взрыва высшего класса X. Это первое подобное событие за семь лет, пишет РИА Новости, и оно знаменует собой потенциально опасный период повышенной солнечной активности.

Первая вспышка была зарегистрирована 22 февраля в 02:17 по московскому времени. Вторая, более мощная, произошла между 9 и 10 утра и продолжала развиваться до полудня. Плазменные облака, выброшенные в результате этих взрывов, прошли мимо Земли, но на довольно близком расстоянии.

Последний раз два взрыва класса X подряд наблюдались в сентябре 2017 года, как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН профессор Сергей Богачев.

Такие события происходят исключительно редко, так как каждый такой взрыв истощает запасы энергии Солнца, и требуется значительное время для ее восстановления.

Ученые прогнозируют, что пик активности Солнца может наступить уже в середине 2024 года, хотя по другим прогнозам он может сдвинуться на 2025-й.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных.

Источник:РИА Новости
Автор:Максим Многословный
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#Солнце
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#мнение