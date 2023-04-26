Впервые за три года облачный бизнес Google принес прибыль

В первом квартале этого года операционный доход сегмента составил $191 млн при выручке в $7,45 млрд, по сравнению с убытком в $706 млн при выручке в $5,82 млрд за аналогичный квартал прошлого года.

Облачный бизнес включает в себя Google Cloud Platform, которая предоставляет в аренду облачную инфраструктуру и услуги, которые компании могут использовать для создания и запуска собственных приложений, а также подписки на программное обеспечение Google Workspace. В число крупнейших клиентов Google Cloud входят Deutsche Bank, Major League Baseball, PayPal и UPS.