VPN-сервис пообещал «защищать свободу в онлайне» для россиян

Proton не уходит из России

Из-за событий на Украине многие компании решили уйти с российского рынка, однако некоторые назвали своим долгом остаться в стране. Сегодня утром американская Cloudflare заявила, что «России нужно больше доступа к интернету, а не меньше» и пообещала не отключать услуги, а теперь VPN-сервис Proton сказал, что его «миссия — защищать свободу в онлайне» и пообещал продолжить работу в России.