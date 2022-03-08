VPN-сервис пообещал «защищать свободу в онлайне» для россиян

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VPN-сервис пообещал «защищать свободу в онлайне» для россиянProton не уходит из России
Из-за событий на Украине многие компании решили уйти с российского рынка, однако некоторые назвали своим долгом остаться в стране. Сегодня утром американская Cloudflare заявила, что «России нужно больше доступа к интернету, а не меньше» и пообещала не отключать услуги, а теперь VPN-сервис Proton сказал, что его «миссия — защищать свободу в онлайне» и пообещал продолжить работу в России.
Proton разослал своим пользователям письмо, в котором сообщил, что не будет покидать российский рынок. Также сервис предупредил, что из-за приостановки работы Mastercard, Visa, American Express и PayPal в России не получится оплатить подписку. Однако у Proton есть другие способы оплаты: через UnionPay, биткойнами, банковским переводом, кредитами — когда закончится подписка, деньги спишутся со счёта для её продления.
Источник: VC.ru