VPN-сервис в США оштрафуют на $10 млн за пользователей-"пиратов"Кинокомпании требуют компенсации за причинённый ущерб
Ряд кинокомпаний подали в суд на LiquidVPN, обвинив сервис в содействии "пиратству". По словам представителей компаний, при помощи VPN-сервиса пользователи могли без ограничений пользоваться Popcorn Time. Однако компания - владелец этого сервиса 1701 Management, не ответила на обвинения. Поэтому сейчас владельцы кинокомпаний требуют от суда вынесения решения в свою пользу.
Среди других нарушений LiquidVPN, по словам кинокомпаний, - нарушение закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху", отказ от действий по устранению повторных нарушителей ("пиратов"), отсутствие у компании агента, зарегистрированного в Бюро по охране авторских прав. Кроме этого, подавшие в суд компании требуют от сервиса заблокировать доступ к сайтам YTS.MX, Piratebay.org, rarbg.to, 1337x.tw и popcorn-time.tw, а также учётные записи пользователей, которые повторно использовали VPN для доступа к запрещённым веб-страницам. На данный момент сайт https://www.liquidvpn.com/ уже недоступен.