VPN-сервис в США оштрафуют на $10 млн за пользователей-"пиратов"

Среди других нарушений LiquidVPN, по словам кинокомпаний, - нарушение закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху", отказ от действий по устранению повторных нарушителей ("пиратов"), отсутствие у компании агента, зарегистрированного в Бюро по охране авторских прав. Кроме этого, подавшие в суд компании требуют от сервиса заблокировать доступ к сайтам YTS.MX, Piratebay.org, rarbg.to, 1337x.tw и popcorn-time.tw, а также учётные записи пользователей, которые повторно использовали VPN для доступа к запрещённым веб-страницам. На данный момент сайт https://www.liquidvpn.com/ уже недоступен.