VR-шлем Apple Vision Pro еще не вышел, но уже есть обновление его ПО

Это говорит о том, что Apple активно решает потенциальные проблемы или добавляет улучшения сразу после запуска. Хотя подробности обновления не уточняются, оно отражает стремление Apple обеспечить бесперебойную работу своих новых продуктов.

Наличие обновления программного обеспечения в первый же день говорит о том, что Apple уделяет особое внимание выпуску отполированного и усовершенствованного продукта, по крайней мере такого мнения придерживаются западные СМИ.

Забегая вперед, отметим, что упоминание visionOS 2.0 заставляет задуматься о будущих обновлениях и улучшениях, которые, возможно, будут анонсированы на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в июне 2024 года. Такой подход соответствует практике Apple в прошлом, например, представление watchOS 2 для Apple Watch вскоре после первого релиза устройства.