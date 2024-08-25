VR-шлем Apple Vision Pro оказался мало кому нужен: аналитика «успеха» устройства

Ключ к успеху Apple, по мнению автора статьи, лежит в доказательстве того, что Vision Pro — это не просто VR-гарнитура премиум-класса, а настоящий компьютер, который может справляться с повседневными задачами лучше, чем существующие устройства. В настоящее время Vision Pro «отлично справляется с потреблением мультимедиа», предлагая «захватывающее пространственные видео». Однако ему не удается убедить пользователей в том, что он может заменить традиционные компьютеры, такие как Mac или iPad. Например, функция Vision Pro «Виртуальный дисплей Mac» делает его больше похожим на аксессуар для Mac, чем на самостоятельное устройство.

Чтобы Vision Pro процветал, Apple должна продемонстрировать, что «пространственные вычисления» — это не просто диковинка, а революционный способ выполнения работы. Определит ли Vision Pro будущее вычислительной техники или же останется невостребованным экспериментом по завышенной цене, пока неизвестно.