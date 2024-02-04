VR-шлем Apple Vision Pro разобрали: как выглядит устройство за $ 3500 изнутри

Этот разбор также дает ответы на некоторые вопросы о том, что делает Vision Pro таким тяжелым и какие детали могут быть дорогостоящими для замены.

Отсоединение разъемов Buff Lightning для кабеля аккумулятора и ремешка — относительно простой процесс, для которого потребуется только инструмент для извлечения SIM-карты. После этого разборка довольно стандартна для устройств Apple и включает в себя использование тепловой пушки, инструментов для отжима, винтов, кронштейнов и разъемов.