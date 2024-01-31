VR-шлем Apple все же появится в России, но есть пару нюансов

Vision Pro — это гарнитура смешанной реальности, которая позволяет пользователям работать с текстом и изображениями, создавать виртуальные рабочие столы, смотреть фильмы и слушать музыку. Она оснащена 4K-дисплеями для каждого глаза, 12-мегапиксельной фронтальной камерой и 10-мегапиксельной задней камерой. Гарнитура также оснащена мощным процессором и большим объемом оперативной памяти.

Vision Pro будет доступен в России в трех версиях: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Версия на 256 ГБ будет стоить примерно 487 000 рублей, на 512 ГБ — 516 000 рублей, а на 1 ТБ — 544 000 рублей, однако эксперты считают, что пока устройство вряд ли станет «мейнстримом». Причин тому несколько:

Устройство работает только с американским Apple ID и не поддерживает русский язык.

Его цена.

Спрос на Vision Pro будет не массовым, но стабильным, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Он подчеркнул, что гарнитура Apple — это последняя технологичная игрушка для богатых. По его словам, практичных соображений для покупки Vision Pro мало. Так, на созвонах по работе «мало кто захочет общаться с включенной камерой и в ответ смотреть на мультяшный аватар или лицо в гарнитуре VR». Рабочие задачи и «мониторы с огромной диагональю в воздухе» могут привлечь часть пользователей. Главное — чтобы удобство работы в таком формате компенсировало неудобство от нагрузки на шею и пота из-за необходимости носить «повязку с микросхемами» на затылке