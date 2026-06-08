VR-шлемы Meta Quest 3* отправятся на МКС

Ранее на МКС уже летали шлемы Microsoft HoloLens, Oculus Rift* и HTC Vive Focus 3. Их применяли для ремонта оборудования, научных опытов и «психологической разгрузки».

Инженеры Meta* даже специально доработали шлемы. Напомним, обычно они определяют, где пол и потолок в том числе с помощью гироскопов и акселерометров (для чего нужна гравитация). В невесомости эта система работает неправильно — картинка начинает «уплывать». Эту проблему решили перестав полагаться на датчики и ориентируясь только по камерам и окружающей обстановке.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена