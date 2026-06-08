VR-шлемы Meta Quest 3* отправятся на МКС

Опубликовано 08 июня 2026, 19:281 мин.
VR-шлемы Meta Quest 3* отправятся на МКСЧтобы учить космонавтов выходить в космос
Meta* объявила о сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA). Два шлема виртуальной реальности Quest 3* скоро отправятся на МКС. Они будут помогать космонавтам тренироваться перед выходом в открытый космос.
© Ferra.ru
Ранее на МКС уже летали шлемы Microsoft HoloLens, Oculus Rift* и HTC Vive Focus 3. Их применяли для ремонта оборудования, научных опытов и «психологической разгрузки».
Инженеры Meta* даже специально доработали шлемы. Напомним, обычно они определяют, где пол и потолок в том числе с помощью гироскопов и акселерометров (для чего нужна гравитация). В невесомости эта система работает неправильно — картинка начинает «уплывать». Эту проблему решили перестав полагаться на датчики и ориентируясь только по камерам и окружающей обстановке.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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