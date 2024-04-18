VR стал чаще использоваться в школах

VR действительно может изменить всю систему образования, превратив обучение в интерактивный опыт. Представьте себе, что на уроках литературы школьники смогут «походить» по Царскому селу времен Пушкина, на уроках биологии все животные будут «ходить» рядом, а на трудах условный двигатель можно будет собирать и разбирать в считанные секунды.

Такой опыт погружения может повысить вовлеченность и закрепить знания по предметам. VR-симуляторы также могут предложить безопасное и экономически эффективное практическое обучение в таких областях, как медицина, инженерия и химия.

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