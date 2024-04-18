VR стал чаще использоваться в школах

Опубликовано 18 апреля 2024, 23:39
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VR стал чаще использоваться в школахИ что он может привнести в систему образования
Марк Цукерберг представляет себе школьные классы будущего, оснащенные гарнитурами виртуальной реальности (VR). Meta*, его компания, делает в этом успехи, создавая VR-инструменты, специально разработанные для преподавателей, которые всё чаще используются в образовании.
VR действительно может изменить всю систему образования, превратив обучение в интерактивный опыт. Представьте себе, что на уроках литературы школьники смогут «походить» по Царскому селу времен Пушкина, на уроках биологии все животные будут «ходить» рядом, а на трудах условный двигатель можно будет собирать и разбирать в считанные секунды.
Такой опыт погружения может повысить вовлеченность и закрепить знания по предметам. VR-симуляторы также могут предложить безопасное и экономически эффективное практическое обучение в таких областях, как медицина, инженерия и химия.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена