VR-туры по квартирам могут стать обыденностью: осмотр перед съемом или покупкой

Виртуальные туры позволяют потенциальным покупателям изучать объекты недвижимости из любого места, независимо от статуса строительства. Они даже могут планировать экскурсии с агентами в удаленном режиме. Энтузиасты могут даже использовать VR для визуализации ремонта, что делает опыт более «личным и увлекательным», отмечается в статье.

VR также может помочь сориентироваться на меняющемся рынке. В условиях растущих процентных ставок VR-туры могут упростить процесс для обеих сторон и ускорить продажу недвижимости. Исследования показывают, что объекты недвижимости с VR-турами продаются на 7,25% быстрее и проводят на 20−30% меньше дней на рынке.

Правда, оступность VR-гарнитур является проблемой, особенно для объектов в районах с низким уровнем дохода.