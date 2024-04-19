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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 04:30
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VR-туры по квартирам могут стать обыденностью: осмотр перед съемом или покупкой

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VR может изменить рынок недвижимости, предлагая виртуальные туры, которые выгодны как покупателям, так и продавцам, пишет обозреватель HackerNoon. Ожидается, что мировой рынок VR в сфере недвижимости достигнет $ 2,6 млрд к 2025 году, по сравнению с $ 800 млн в 2020 году.
VR-туры по квартирам могут стать обыденностью: осмотр перед съемом или покупкой
© Ferra

Виртуальные туры позволяют потенциальным покупателям изучать объекты недвижимости из любого места, независимо от статуса строительства. Они даже могут планировать экскурсии с агентами в удаленном режиме. Энтузиасты могут даже использовать VR для визуализации ремонта, что делает опыт более «личным и увлекательным», отмечается в статье.

VR также может помочь сориентироваться на меняющемся рынке. В условиях растущих процентных ставок VR-туры могут упростить процесс для обеих сторон и ускорить продажу недвижимости. Исследования показывают, что объекты недвижимости с VR-турами продаются на 7,25% быстрее и проводят на 20−30% меньше дней на рынке.

Правда, оступность VR-гарнитур является проблемой, особенно для объектов в районах с низким уровнем дохода.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#виртуальная реальность
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#VR
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#дом