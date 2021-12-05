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Врач из Африки назвала характерный симптом штамма «омикрон»Его назвали «колючим» симптомом
Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи рассказала журналистам о специфическом симптоме коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом «омикрон».
По словам Кутзи, новый штамм можно распознать по першению в горле, которое нехарактерно для других вариантов коронавируса. Оно сочетается с мышечными болями и слабым сухим кашлем.
В остальном симптомы не изменились. Также нет данных о серьёзном падении уровня кислорода у заражённых, обоняние и вкус у них сохраняются, могут быть колебания температуры тела. Отмечается, что заболевание проявляется в лёгкой форме.
Напомним, «омикрон» обнаружили две недели назад на юге Африки. В России пока официально не подтверждено заражение этим штаммом.
Источник: Российская газета