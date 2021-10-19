Врач назвал самые полезные для детей виды спорта

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Врач назвал самые полезные для детей виды спортаОт плавания до тенниса
Врач Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, какими видами спорта полезно заниматься детям.
Специалист отметил, что в список самых полезных для детей видов спорта вошла легкая атлетика, плавание и прочие неконтактные игровые занятия.
“Игра — круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе”, — отметил Комаровский.
Помимо прочего врач также посоветовал родителям обратить внимание на виды спорта, предполагающие сетку. К ним относят теннис и волейбол. Оптимальным, по мнению врача, является занятие теннисом ребенком один раз в неделю, и плавание с такой же частотой.
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