Врач назвал самые полезные для детей виды спорта

Специалист отметил, что в список самых полезных для детей видов спорта вошла легкая атлетика, плавание и прочие неконтактные игровые занятия.

“Игра — круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе”, — отметил Комаровский.

Помимо прочего врач также посоветовал родителям обратить внимание на виды спорта, предполагающие сетку. К ним относят теннис и волейбол. Оптимальным, по мнению врача, является занятие теннисом ребенком один раз в неделю, и плавание с такой же частотой.

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