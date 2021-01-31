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Врач назвала необходимые каждому семь видов отдыха помимо сна

Иногда выспаться — недостаточно
Врач-терапевт Сандра Долтон-Смит рассказала, какие семь видов отдыха помимо сна нужны человеку, чтобы по-настоящему восстановить силы.

Долтон-Смит считает, что если соблюдать её рекомендации, то можно сохранить продуктивность и избежать выгорания. Врач уверена, что многие люди страдают от дефицита отдыха.

Она разделила виды отдыха на разные категории:

  • Физический отдых. Это традиционный вид отдыха, но не все полностью расслабляются.
  • Психический отдых. Врач рекомендует отвлечься от работы не только физически, но и мысленно. Можно записывать назойливые мысли о работе в записную книжку и постараться не думать о них.
  • Сенсорный отдых. Врач считает, что каждому человеку стоит отдыхать от шума и смартфонов. Нужно просто посидеть в тишине какое-то время в течение дня.
  • Творческий отдых. Следует заняться творчеством, но не забывать делать паузы в этом.
  • Эмоциональный отдых. Врач рекомендует учиться свободно выражать свои чувства, говорить людям, что думаешь.
  • Социальный отдых. Следует отдыхать от людей, которые морально истощают, или вовсе сократить общение с ними.
  • Духовный отдых. Здесь врач говорит об экзистенциальном опыте, который необходимо переживать всем вне зависимости от мировоззрения. Это можно сравнить с восхищением от космоса.