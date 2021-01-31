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Врач назвала необходимые каждому семь видов отдыха помимо сна
Иногда выспаться — недостаточно
Врач-терапевт Сандра Долтон-Смит рассказала, какие семь видов отдыха помимо сна нужны человеку, чтобы по-настоящему восстановить силы.
Долтон-Смит считает, что если соблюдать её рекомендации, то можно сохранить продуктивность и избежать выгорания. Врач уверена, что многие люди страдают от дефицита отдыха.
Она разделила виды отдыха на разные категории:
- Физический отдых. Это традиционный вид отдыха, но не все полностью расслабляются.
- Психический отдых. Врач рекомендует отвлечься от работы не только физически, но и мысленно. Можно записывать назойливые мысли о работе в записную книжку и постараться не думать о них.
- Сенсорный отдых. Врач считает, что каждому человеку стоит отдыхать от шума и смартфонов. Нужно просто посидеть в тишине какое-то время в течение дня.
- Творческий отдых. Следует заняться творчеством, но не забывать делать паузы в этом.
- Эмоциональный отдых. Врач рекомендует учиться свободно выражать свои чувства, говорить людям, что думаешь.
- Социальный отдых. Следует отдыхать от людей, которые морально истощают, или вовсе сократить общение с ними.
- Духовный отдых. Здесь врач говорит об экзистенциальном опыте, который необходимо переживать всем вне зависимости от мировоззрения. Это можно сравнить с восхищением от космоса.