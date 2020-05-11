Врач назвала простой способ снизить стресс

Так, врач отметила, что для поддержания иммунитета и здоровья в целом очень важно уделять время полноценному сну, поскольку именно во время него организм вырабатывает мелатонин. Минимальное количество сна, которое необходимо для организма - шесть часов, тогда как многим людям на это нужно порядка семи-восьми часов. А для снижения стресса врач порекомендовала уделять больше времени физической активности. Кроме того, спорт также позволит уменьшить чувство тревоги..

Также врач напомнила о правильном питании, которому необходимо уделить особое внимание. ”Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ - булочки и конфетки - лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку”, - заключила врач.