Врач назвала способ похудеть без интенсивных упражнений
По словам врача, лучше всего сосредоточиться на той физической активности, которая человеку по душе, даже если это занятие не так эффективно, как интенсивные упражнения. Такой способ в любом случае приведет к цели, в то время как занимаясь эффективными, но при этом неприятными активностями - это гарантировать нельзя. Отмечается, что в таких случаях люди могут просто “перегореть” и перестать заниматься вовсе.
Также эксперт поделилась информацией по поводу рациона питания. Так, по ее словам, отдавать предпочтение стоит еде, насыщенной белком и жиром, комбинируя ее с овощами. Помимо прочего, если целью человека стоит похудение, врач посоветовала не забывать о сне и психическом здоровье.
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