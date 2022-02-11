Врач объяснил, как снизить холестерин с помощью физической активности

Наука и технологии
Сегодня в 01:48
1 мин.
Врач объяснил, как снизить холестерин с помощью физической активностиНа 20-30%
Врач-кардиолог Юрий Мещеряков объяснил, что уровень холестерина в крови можно сбросить с помощью физической активности.
Специалист подчеркнул, что занятия спортом способствуют снижению холестерина на 20-30%, и что без занятий спортом хотя бы 30 минут в день и правильной диеты, медикаментозное лечение малоэффективно.
«Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажёре», — посоветовал специалист.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Московский комсомолец