Врач объяснил, как снизить холестерин с помощью физической активности

Специалист подчеркнул, что занятия спортом способствуют снижению холестерина на 20-30%, и что без занятий спортом хотя бы 30 минут в день и правильной диеты, медикаментозное лечение малоэффективно.

«Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажёре», — посоветовал специалист.

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