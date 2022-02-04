Врач объяснила пользу заражения коронавирусом других животных

По словам биолога, сейчас нужно начинать следить за тем, как SARS-CoV-2 ведет себя в природе, кому он передается и как. Она считает, что на данный момент важно понять, какие популяции животного мира уже заражены вирусом, и каким образом он мутирует внутри них.

Баранова считает, что раз коронавирус передается животным, то требуется особенно следить за мышами, потому что они них не скроешься, значит нужно наладить обзоры, объясняет доктор биологических наук.