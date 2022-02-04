Врач объяснила пользу заражения коронавирусом других животных

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Врач объяснила пользу заражения коронавирусом других животныхИ за кем стоит следить особенно активно
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что в Северной Америке у оленей обнаружили коронавирус, при этом она считает это “сногсшибательной новостью”.
В Северной Америке SARS-CoV-2 нашли у оленей. Это вообще-то сногсшибательная новость, потому что человек и олени очень далеки друг от друга. Формируются природные изоляты вирусов
Анча Баранова
Доктор биологических наук
По словам биолога, сейчас нужно начинать следить за тем, как SARS-CoV-2 ведет себя в природе, кому он передается и как. Она считает, что на данный момент важно понять, какие популяции животного мира уже заражены вирусом, и каким образом он мутирует внутри них.
Баранова считает, что раз коронавирус передается животным, то требуется особенно следить за мышами, потому что они них не скроешься, значит нужно наладить обзоры, объясняет доктор биологических наук.
Источник: Лента.ру