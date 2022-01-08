Врач объяснила вред занятий спортом сразу после перенесённого коронавируса

По словам специалиста, коронавирус воздействует не только на дыхательную систему. В организме вирус распространяется за счёт взаимодействия с мембранным белком, а это вещество присутствует почти во всех тканях, в том числе и в сосудах. Из-за вируса может повыситься тонус сосудов или возникнуть аутоиммунный воспалительный процесс.

Поэтому сразу возвращаться к спортивному образу жизни, возобновлять тренировки, не рекомендуется. Увеличивается нагрузка на сердце, усиливается давление крови на стенки сосудов.

«COVID-19 сам по себе способен вызвать такие осложнения как миокардит, инфаркты миокарда, нарушение ритма сердца или сердечную недостаточность. В три-шесть раз после COVID-19 возрастает риск тромбоза. Во время и после коронавирусной инфекции сосуды и сердце испытывают очень высокую нагрузку, и её не следует усугублять физическими упражнениями», — предупредила врач.

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