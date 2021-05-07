Врач оценил популярные в интернете диеты

Авторы статьи использовали для анализа метриками Google Trends и Wordstat от «Яндекс». Исследование показало, что россияне перестают искать диеты в канун новогодних праздников. А вот после них число запросов быстро возрастает.

Чаще всего россияне ищут диеты «стол №5» и «кето-диета». Стол № 5 обычно рекомендуется пациентам при заболевании желчных путей и печени. В диете уменьшают количество жиров. Это не единственная популярная «номерная диета». Также россияне ищут в интернете вторую, первую, четвёртую и десятую.

При кето-диете резко сокращают количество продуктов, содержащих углеводы. Также часто ищут диету магги, которая является белковой диетой с очень низким содержанием углеводов. Ещё среди россиян популярны методы доктора Пьера Дюкана и Елена Малышевой.

Врач-диетолог Ольга Шмелева отметила, что такие диеты, как кетогенная или Дюкана, имеют место быть. Однако у специалиста нет данных, что они прошли медицинское апробирование. Сама врач поддерживает гипокалорийную диету. При ней нужно снижать количество макронуклиентов (кроме белка), а исключать полностью углеводы не надо.