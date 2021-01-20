Врач опроверг пользу спорта для здоровья

Об этом специалист рассказал на своем YouTube-канале. ”Про "спорт укрепляет организм" — это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является”, — поделился врач, выделив разницу между спортом и физкультурой.

По словам Комаровского, спортсмены, за счет рода своей деятельности, не продлевают продолжительность жизни. Кроме того, профессионалы этой сферы подвержены большому количеству спортивных травм и профессиональных проблем со здоровьем.

В то же время, не стоит путать спорт и физкультуру. Так, последняя действительно положительно влияет на организм, поскольку у людей, уделяющих время на занятия нет цели победить, но есть цель укрепить здоровье.