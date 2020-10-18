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Врач попросил подтвердить смерть пациента через видеозвонок из-за боязни коронавируса
Родственников это возмутило
В Британии пожаловались на врача, который попросил родственников умершего пациента подтвердить смерть через видеозвонок. Доктор не захотел ехать сам к пациенту из-за боязни коронавирусной инфекции.
Женщина позвонила в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) после смерти её 86-летней матери. Доктор по телефону спросил британку, может ли она подтвердить смерть пациентки по видеозвонку. Женщине это показалось неприемлемым. Изначально ей говорили, что врач приедет на осмотр сам.
Доктор же в ответ на отказ заявил, что придёт домой к пациентке только если все будут в масках, в том числе покойная мать.
В NHS однако отметили, что просьба подтвердить смерть по видеозвонку не является чем-то из ряда вон выходящим. Во время пандемии здравоохранительные организации стараются максимально обезопасить специалистов.