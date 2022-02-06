Врач предложил пациентам описывать своё состояние смайликами

В своей статье доктор Шухан Хе изложил причины, зачем врачам использовать эмодзи для описания состояния пациентов. Варианты использования могут быть самыми разнообразными: от помощи пациентам в передаче симптомов или уровня боли до более понятных инструкций по выписке.

Шкала боли Wong-Baker Faces, разработанная Доной Вонг и Кэрри Бейкер Смайли в 1983 году, которая включает восемь мультяшных лиц, выражающих возрастающий уровень дискомфорта, оказалась чрезвычайно полезным инструментом для понимания того, как чувствуют себя дети. Логично предположить, что эмодзи могут быть полезны и в тех случаях, когда существует языковой барьер или когда пациент не может общаться вербально.

И все же пока что внедрение этих разнообразных медицинских эмодзи идет медленно. При этом не все врачи согласны с подобной инициативой

“Я не думаю, что эмодзи или даже текстовые сообщения когда-нибудь заменят личные беседы, которые должны вести врачи”, - говорит Келли Конклин, главный клинический специалист PerfectServe. Существуют также опасения, что эмодзи влияют на общее чувство профессионализма в медицине. Но Конклин говорит, что эмодзи - это общий язык, и она видит в нем будущее, когда эмодзи будут использоваться в медицинском контексте более регулярно - особенно в связи с тем, что все больше общения между врачами и пациентами происходит в Интернете.