Врач раскритиковал наушники-вкладыши

Вред слуху наносит громкость, с которой наушники-вкладыши воспроизводят музыку.

«Вы понимаете, какой силы звук подаётся человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму», — сообщил врач.

Он считает, что люди делают звук громче, чтобы расслышать весь спектр звука. Ведь, если музыка играет тихо, то слышно только звуки высокой частоты. При таком подходе звуковая травма очень вероятна.

Врач порекомендовал людям пользоваться накладными наушниками, так как они имеют большие динамики, и это якобы наносит меньше вреда.

Ранее другой эксперт рассказывал журналистам, что и беспроводные, и проводные наушники не стоит использовать более двух-трёх часов в день, а уровень громкости не должен достигать значения в 80 дБ.