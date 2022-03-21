Врач раскрыл свои утренние привычки для хорошего самочувствия в течение дня

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Врач раскрыл свои утренние привычки для хорошего самочувствия в течение дняВсе они доступны большинству из нас
Российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о своих утренних привычках. Они, как заявляет специалист, помогают ему обеспечить себе хорошее самочувствие в течение дня.
Мясников отметил, что с утра, после пробуждения, он обычно испытывает боли во всем теле. Связано это со множеством различных причин:
У меня болит спина, у меня болит колено, потому что у меня в нём жидкость, и я не могу его до конца сгибать, у меня синдром грушевидной мышцы, и мне «стреляет» в ногу, у меня болит голова, у меня болят локти.
Александр Мясников
И хоть сам врач не хочет ничего делать утром, он пересиливает своё «не хочу» и делает 100 берпи, 100 отжиманий, 100 подтягиваний. После этого специалист купается в холодной воде и ест кашу.