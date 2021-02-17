Врач раскрыла пользу горячих супов

”Это значит, что человек может насытиться меньшим количеством еды и не провоцировать переедание. То есть он будет в хорошей форме без ожирения”, — рассказала врач.

Она отметила, необходимо ограничить чрезмерное употребление супов-пюре, так как таким образом зубы недостаточно нагружаются. Также этот вид супа быстрее усваивается, а организм запасает больше энергии.

Сегодня мы писали о советах врача, способных снизить тягу к сладкому. Так, специалист порекомендовала употреблять в этом случае большое количество воды, а также есть богатую белком и клетчаткой еду.