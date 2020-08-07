Врач рассказал, какой физической нагрузкой нужно заниматься для похудения

”Мало кто понимает, чем кардио отличается от аэробных нагрузок. В самом названии заложен ответ — кардио отвечает за тренировку сердечно-сосудистой системы, причем тут сгорание жиров? Нам важна частота пульса. Аэробные нагрузки — это максимальный допуск кислорода, потому что процесс сгорания жиров идет в присутствии избыточного количества кислорода”, — заявил специалист.

Также Ковальков отметил, что такие виды тренировок, как занятие под музыку в зале или плавание в бассейне, не являются аэробными видами нагрузок — они подходят лишь в том случае, если человек хочет восстановить дыхание после тренировки.