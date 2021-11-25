Врач рассказал, какой продукт повышает ваш холестерин

Наука и технологии
Сегодня в 12:05
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Врач рассказал, какой продукт повышает ваш холестеринИ он встречается повсеместно
Александр Мясников, врач и телеведущий сообщил, что содержащие пальмовое масло продукты излишне повышают уровень холестерина в крови человека.
Несмотря на его очевидный вред, этот ингредиент добавляют во многие продукты. К примеру, пальмовое масло используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий низкого качества. Мясников напомнил, что применяется не чистое пальмовое масло, а специальное, для выпечки в пищевой промышленности.
Это заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина
Александр Мясников
Врач и телеведущий
Врач посоветовал употреблять продукцию с содержанием пальмового масла с осторожностью.
Недавно, Рахул Агравал, врач общей практики рассказал, что важным симптомом, сигнализирующим о повышенном холестерине, являются боль и покалывания в пальцах рук и ног.
Источник: Россия-1