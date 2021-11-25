Врач рассказал, какой продукт повышает ваш холестерин

Несмотря на его очевидный вред, этот ингредиент добавляют во многие продукты. К примеру, пальмовое масло используют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий низкого качества. Мясников напомнил, что применяется не чистое пальмовое масло, а специальное, для выпечки в пищевой промышленности.