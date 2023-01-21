Врач рассказал, кому вредно для здоровья летать на самолётах

Врач подчеркнул, что от полёта необходимо отказаться людям с недавно перенесёнными сосудистыми болезнями — инфарктом и инсультом. Также летать нельзя людям с тромбофлебитом и тромбозом.

Жуков пояснил, что таким людям полёты противопоказаны в силу того, что пребывание в одном положении более 6 часов, в том числе когда человек сидит нога на ногу, может привести к образованию тромба.

Нельзя летать и людям с обострением заболеваний дыхательной системы, психическими расстройствами, лучше не летать беременным.

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