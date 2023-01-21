Наука и технологии
01:20, 21 января 2023
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Врач рассказал, кому вредно для здоровья летать на самолётах

В группу риска входит много людей

Врач рассказал, что для здоровья вредно летать на самолётах людям с сосудистыми болезнями. Врач-кардиолог Сергей Жуков рассказал, люди с какими болезнями входят в группу риска при авиаперелёте. Таким людям необходимо отказаться от полёта.

Врач рассказал, кому вредно для здоровья летать на самолётах

Фото: Unsplash.com

Врач подчеркнул, что от полёта необходимо отказаться людям с недавно перенесёнными сосудистыми болезнями — инфарктом и инсультом. Также летать нельзя людям с тромбофлебитом и тромбозом.

Жуков пояснил, что таким людям полёты противопоказаны в силу того, что пребывание в одном положении более 6 часов, в том числе когда человек сидит нога на ногу, может привести к образованию тромба.

Нельзя летать и людям с обострением заболеваний дыхательной системы, психическими расстройствами, лучше не летать беременным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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