Врач рассказал о пользе смартфонов и планшетов для детей

Врач считает, что опасения по поводу вреда гаджетов для детей не всегда обоснованны. Главное, чтобы дети пользовались ими ограниченное время и под контролем взрослых. Кроме того, нужно, чтобы на смартфоне или планшете были установлены соответствующие возрасту приложения.

Психолог говорит, что планшет можно давать и двухлетним детям при условии, что они будут использовать обучающие или развивающие программы. Они могут помочь ребёнку сформировать коммуникативные навыки или мелкую моторику.

Если же исключить гаджеты из жизни ребёнка, то он будет оторван от современной реальности. А планшеты и смартфоны к тому же могут привести человека в профессии, связанные с IT или сложными технологическими исследовательскими проектами.