Врач рассказал об эффективном способе похудеть с помощью тарелки

Врач отметил, что важно питаться полноценно и разнообразно. А чтобы было проще придерживаться такого питания, можно использовать «метод тарелки». Он гласит, что тарелку диаметром 22 сантиметра наполовину нужно заполнять свежими овощами, на четверть — белком, а ещё на четверть — крупами или макаронами из твёрдых сортов пшеницы. В качестве источника белка могут служить мясо, птица, рыба, морепродукты.

Также врач сказала, что если у человека с избыточным весом нет сахарного диабета, то не нужно ориентироваться на гликемический индекс продуктов.

На днях диетолог Хлои Маклид (Chloe McLeod) рассказала, что в неделю следует съедать 30 разных порций растений.