Врач рассказал об эффективном способе похудеть с помощью тарелки

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Врач рассказал об эффективном способе похудеть с помощью тарелкиНужно придерживаться простого правила
Эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко рассказала об эффективном и простом способе похудеть. Его ещё называют «методом тарелки».
Врач отметил, что важно питаться полноценно и разнообразно. А чтобы было проще придерживаться такого питания, можно использовать «метод тарелки». Он гласит, что тарелку диаметром 22 сантиметра наполовину нужно заполнять свежими овощами, на четверть — белком, а ещё на четверть — крупами или макаронами из твёрдых сортов пшеницы. В качестве источника белка могут служить мясо, птица, рыба, морепродукты.
Также врач сказала, что если у человека с избыточным весом нет сахарного диабета, то не нужно ориентироваться на гликемический индекс продуктов.
На днях диетолог Хлои Маклид (Chloe McLeod) рассказала, что в неделю следует съедать 30 разных порций растений.