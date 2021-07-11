Врач рассказал, почему нельзя употреблять алкоголь перед телевизором

Дело в том, что во время просмотра фильма или передачи человек, употребляющий спиртное, может и не обратить внимание на количество выпитого.

“Зависимость таким образом может приобрести практически каждый. Особенно это опасно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность. Переходит она не обязательно от отца или матери, может быть переход через поколение: или от бабушки, или от дедушки, или от дяди, или от тети”, — поделился Казанцев.

Нескольким ранее врач Юрий Киселев рассказал россиянам, чем чревато употребление таблеток вместе с алкоголем. Как выяснилось, последствия могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода.