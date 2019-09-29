Врач рассказал, сколько часов в день можно носить наушники без вреда

По словам специалиста, и беспроводные, и проводные наушники не стоит использовать более двух-трёх часов в день. Уровень громкости при этом не должен достигать критического значения в 80 дБ.

«Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трёх часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости"», — отметил врач.

Он также посоветовал как можно реже находиться в шумных местах. А если это приходится делать, то не стоит пренебрегать индивидуальными средствами защиты (беруши). Кроме того, раз в год при наличии жалоб надо проверять состояние слуха.