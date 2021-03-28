Врач рассказала, из чего должен состоять правильный завтрак

Так, по словам врача, правильный завтрак должен состоять из белков, жиров и углеводов. В то же время, нельзя игнорировать и его сбалансированность. Так, одним из вариантов правильного завтрака является каша с кусочком сыра, творога и кусочка постного мяса.

Также в качестве завтрака можно съесть бутерброд. Однако врач отметила, что состоять он должен из цельнозернового хлеба. Соломатина обратила внимание россиян и на необходимость разнообразного рациона питания. Для этого она порекомендовала формировать план питания на неделю.

Нескольким ранее мы публиковали материал о вреде полуфабрикатов для здоровья. Так, по словам врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой, злоупотребление ими чревато не только проблемами с кишечником, но с внутренними органами в целом.