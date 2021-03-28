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Сегодня в 08:29

Врач рассказала, из чего должен состоять правильный завтрак

И назвала несколько вариантов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, из чего должен состоять правильный завтрак. Она напомнила, что первый прием пищи нуждается в особом внимании.

Так, по словам врача, правильный завтрак должен состоять из белков, жиров и углеводов. В то же время, нельзя игнорировать и его сбалансированность. Так, одним из вариантов правильного завтрака является каша с кусочком сыра, творога и кусочка постного мяса.

Также в качестве завтрака можно съесть бутерброд. Однако врач отметила, что состоять он должен из цельнозернового хлеба. Соломатина обратила внимание россиян и на необходимость разнообразного рациона питания. Для этого она порекомендовала формировать план питания на неделю.

Нескольким ранее мы публиковали материал о вреде полуфабрикатов для здоровья. Так, по словам врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой, злоупотребление ими чревато не только проблемами с кишечником, но с внутренними органами в целом.

Автор: Лилик Ми