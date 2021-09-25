Врач рассказала, как определить скрытое ожирение

Специалист беседовала с телеканалом «Звезда». Она сообщила, что в диетологии существует понятие «худой толстяк». Так называют человека, который внешне выглядит абсолютно нормально, лишний вес у него не наблюдается. Но если измерить его на специальном приборе, который называется анализатор жира, то можно увидеть высокий процент содержания жира по отношению к норме.

Такое ожирение может увеличить риски развития сахарного диабета, гипертонии и других заболеваний. В какой-то момент скрытая форма может перейти в явную. По словам Копытько, если человек ест больше, чем он двигается, то процент жира будет продолжать нарастать.

Распознать проблему можно, если периодически проверять состав тела, узнавать процент содержания жира в теле, следить за объёмами талии. Отметим, что при любых подозрениях на проблемы со здоровьем, следует обращаться к врачу, а не принимать решения самостоятельно.