Врач рассказала, какие упражнения наиболее эффективны для похудения

Так, по словам специалиста, хорошо снижается вес во время аэробной нагрузки или длительной нагрузки средней интенсивности. В то же время, Герасимова отметила, что физическая активность не должна вызывать у человека дискомфорт и противоречить его предпочтениям. При выборе нагрузке остановиться можно и на ходьбе или комбинированных упражнениях.

”Идеальная нагрузка для снижения жировой прослойки – это ходьба, умеренный фитнес, хорошо работают комбинированные нагрузки, классическая аэробика, степы и аэробные тренажеры”, — рассказала диетолог в интервью РИАМО.

Нескольким ранее мы писали о том, как есть и не толстеть. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Бережная.