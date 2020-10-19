Врач рассказала о полезном для иммунитета мясе

Польза куриного филе обусловлена наличием в нем большого количества белка, который важен для укрепления иммунной системы. Фус также отметила, что белок расщепляется на аминокислоты, которые, в свою очередь, входят в основу построения мышц, кожи, костей, а также мозга.

Врач рассказала, что съев буквально 100 гр куриного филе человек восполняет почти 50% того, что требуется организму в сутки. Кроме того, употребление куриного филе может нивелировать недостаток полезных микроэлементов, в числе которых лейцин, изолейцин и фенилаланин, что, к слову, положительно сказывается на иммунной системе.

Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что лесная земля положительно сказывается на детском иммунитете. По данным ученых, дети, выросшие в городских условиях, имеют слабый иммунитет, так как их организм не контактирует с естественными пылью, грязью и пыльцой растений.