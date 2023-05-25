Врач рассказала о простом и безопасном способе похудеть к лету

По словам ведущего нутрициолога и терапевта Надежды Чернышовой, спешка в этом деле может привести к обратному эффекту. Эксперт отметила, что диеты с резким ограничением калорий приводят к тому, что вес возвращается после её прекращения.

Вместо желания быстро похудеть, Чернышова советует сосредоточиться на улучшении физической формы и укреплении мышц.

Она также рекомендует привлечь к снижению веса аэробные тренировки, такие как бег, ходьба, езда на велосипеде или гребля. Это поможет не только сжигать калории, но и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Ключевую роль в процессе похудения играет правильно сбалансированный рацион. Человеческому телу нужны белки, чтобы поддерживать мышечную массу, особенно если оно занимается физическими упражнениями.

В завершение, врач напомнила о важности употребления продуктов, богатых витаминами и минералами, в том числе бананов.