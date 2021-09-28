Врач рассказала об опасности операции против ожирения в период пандемии

Специалист беседовала с радио Sputnik. По словам Павловой. иммунная система людей с избыточным весом постоянно пытается бороться с жиром. Поэтому ожирение сопровождается воспалением. Из-за этих особенностей пациенты с лишним весом тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

При этом им не стоит прибегать к липосакции, предупредила Павлова. «Липосакция тут не поможет быстро вернуть свой иммунный статус в норму, она только ухудшит ситуацию. Липосакция — это когда убирают подкожный жир, а он полезный, он защищает, поскольку в нём вырабатываются противовоспалительные вещества. Самый вредный жир — это висцеральная часть жировой ткани, и туда липосакция не добирается», — пояснила специалист.

Поэтому во время пандемии лучше пытаться сбросить вес самостоятельно.